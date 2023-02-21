Зайцев Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1867

Жена: Зайцева Агафия Ивановна

Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручитель по жениху | Города Бирска мещанин Константин Рылов
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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