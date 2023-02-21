Зайцев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1867
Жена: Зайцева Агафия Ивановна
Церковь Святой Троицы, Николо-Березовка, село, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручитель по жениху | Города Бирска мещанин Константин Рылов
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно