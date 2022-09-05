Кругликов Николай Сергеевич
мужской, родился 01.05.1821
умер 14.03.1901
ОтецКругликов Сергей Александрович1788 г.р.
МатьКругликова (Токмачева) Татьяна ЯковлевнаОколо 1793 г.р.
Супруги
Дети
Кругликов Семён Николаевич25.05.1851 г.р.
Кругликов Сергей Николаевич1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1821
Бракосочетание
02.06.1850
Рождение ребёнка
25.05.1851
Сын: Кругликов Семён Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Равич-Шарбо (Кругликова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна
Смерть
14.03.1901