Кругликов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1821
Дата смерти14.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1821
Бракосочетание
02.06.1850
Рождение ребёнка
25.05.1851
Сын: Кругликов Семён Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Равич-Шарбо Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Сергеевна
Смерть
14.03.1901