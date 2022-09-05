Кругликов Николай Сергеевич 01.05.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Кругликов Николай Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.05.1821

умер 14.03.1901

Отец
Кругликов Сергей Александрович1788 г.р.
Мать
Кругликова (Токмачева) Татьяна ЯковлевнаОколо 1793 г.р.
Супруги
Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна1823 г.р.
Дети
Кругликов Семён Николаевич25.05.1851 г.р.
Кругликов Сергей Николаевич1853 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1821

Отец: Кругликов Сергей Александрович

Мать: Кругликова (Токмачева) Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
02.06.1850

Жена: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
25.05.1851

Сын: Кругликов Семён Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кругликов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Равич-Шарбо (Кругликова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна

Смерть
14.03.1901

Мы используем куки для улучшения работы сайта.