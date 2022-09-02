Равич-Шарбо (Кругликова) Мария Николаевна
женский, родилась 1855
умерла 1933
ОтецКругликов Николай Сергеевич01.05.1821 г.р.
МатьКругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна1823 г.р.
Супруги
Равич-Шарбо Николай СемёновичНеизвестно г.р.
Дети
Равич-Шарбо Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равич-Шарбо Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Равич-Шарбо Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933