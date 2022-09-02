Равич-Шарбо (Кругликова) Мария Николаевна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Равич-Шарбо (Кругликова) Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1855

умерла 1933

Отец
Кругликов Николай Сергеевич01.05.1821 г.р.
Мать
Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна1823 г.р.
Супруги
Равич-Шарбо Николай СемёновичНеизвестно г.р.
Дети
Равич-Шарбо Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кругликов Николай Сергеевич

Мать: Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равич-Шарбо Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Равич-Шарбо Николай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Равич-Шарбо Николай Семёнович

Смерть
1933

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