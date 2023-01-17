Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1850

Муж: Кругликов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
25.05.1851

Сын: Кругликов Семён Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кругликов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кругликов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Равич-Шарбо Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кругликов Николай Сергеевич

Смерть
1896
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