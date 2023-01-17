Кругликова (Озерова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1850
Рождение ребёнка
25.05.1851
Сын: Кругликов Семён Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кругликов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Равич-Шарбо Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кругликов Николай Сергеевич
Смерть
1896