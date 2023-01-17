Кругликова (Токмачева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКругликова (Токмачева) Татьяна Яковлевна

Кругликова (Токмачева) Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1821

Сын: Кругликов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кругликов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругликов Сергей Александрович

Воскресенское, Халезевская волость, Даниловский уезд
Смерть
1867
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close