Кругликова (Токмачева) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1821
Сын: Кругликов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кругликов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Воскресенское, Халезевская волость, Даниловский уезд
Смерть
1867