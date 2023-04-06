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Будановъ Федоръ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Будановъ Гаврила

Мать: Буданова Катерина Макарова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Будановъ Степанъ

Мать ребёнка: Буданова Оксинья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Будановъ Никита

Мать ребёнка: Буданова Оксинья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Будановъ Максимъ

Мать ребёнка: Буданова Оксинья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буданова Оксинья Иванова

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