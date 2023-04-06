Будановъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Будановъ Гаврила
Рождение ребёнка
1772
Сын: Будановъ Степанъ
Мать ребёнка: Буданова Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Будановъ Никита
Мать ребёнка: Буданова Оксинья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Будановъ Максимъ
Мать ребёнка: Буданова Оксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буданова Оксинья Иванова