Буданова Катерина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова Катерина Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Будановъ Федоръ

Отец ребёнка: Будановъ Гаврила

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Будановъ Гаврила

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Вязовцева Наталья

Отец ребёнка: Будановъ Гаврила

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Будановъ Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будановъ Гаврила

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