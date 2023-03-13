Буданова Катерина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Будановъ Федоръ
Отец ребёнка: Будановъ Гаврила
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Будановъ Гаврила
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Вязовцева Наталья
Отец ребёнка: Будановъ Гаврила
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Будановъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будановъ Гаврила