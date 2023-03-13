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Будановъ Гаврила

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1724

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Будановъ Степанъ ларионовъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буданова Катерина Макарова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Будановъ Федоръ

Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Буданова) Анна

Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Вязовцева (Буданова) Наталья

Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Буданова) Анна

Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова

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