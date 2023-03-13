Будановъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Будановъ Степанъ ларионовъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Будановъ Федоръ
Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Буданова) Анна
Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Вязовцева (Буданова) Наталья
Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Буданова) Анна
Мать ребёнка: Буданова Катерина Макарова