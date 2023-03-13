Будановъ Степанъ ларионовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будановъ Степанъ ларионовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Будановъ Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Будановъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1760
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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