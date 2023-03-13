Будановъ Степанъ ларионовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Будановъ Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Будановъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1760
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан