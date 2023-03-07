Вязовцева (Буданова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовцева (Буданова) Наталья

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Будановъ Гаврила

Мать: Буданова Катерина Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Вязовцева Прасковья

Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Вязовцевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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