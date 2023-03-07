Вязовцева (Буданова) Наталья
Место рождения
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Будановъ Гаврила
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Вязовцева Прасковья
Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Вязовцевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Вязовцевъ Максимъ