Буданова Оксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова Оксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Будановъ Степанъ

Отец ребёнка: Будановъ Федоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Будановъ Никита

Отец ребёнка: Будановъ Федоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Будановъ Максимъ

Отец ребёнка: Будановъ Федоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будановъ Федоръ