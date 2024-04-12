Шахов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Шахов Иван Кузьмич
Мать: Шахова Екатерина
Бракосочетание
Около 1796
Жена: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шахова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1800 ст.
Дочь: Шахова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Шахова Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шахова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шахов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно