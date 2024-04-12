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Шахов Дмитрий Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шахов Иван Кузьмич

Мать: Шахова Екатерина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1796

Жена: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Шахова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1800 ст.

Дочь: Шахова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Шахова Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шахова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шахов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шахов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шахов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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