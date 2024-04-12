Шахова Наталия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова Наталия Дмитриевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шахов Дмитрий Иванович

Мать: Шахова Матрена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шахова Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
02.01.1835 ст.

Сын: Шахов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
25.06.1837 ст.

Сын: Шахов Александр

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
16.11.1839 ст.

Сын: Шахов Илиодор Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Незаконнорожденный.
Смерть
Неизвестно
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