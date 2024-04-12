Шахова Наталия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Шахов Дмитрий Иванович
Мать: Шахова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шахова Елизавета
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
02.01.1835 ст.
Сын: Шахов Алексей
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
25.06.1837 ст.
Сын: Шахов Александр
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
16.11.1839 ст.
Сын: Шахов Илиодор Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон
Незаконнорожденный.
Смерть
Неизвестно