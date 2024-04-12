Шахова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти10.11.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Около 1796
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шахова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1800 ст.
Дочь: Шахова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Шахова Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шахова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шахов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович
Смерть
10.11.1830 ст.