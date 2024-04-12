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Шахова Матрена Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

10.11.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1796

Муж: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Шахова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1800 ст.

Дочь: Шахова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Шахова Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шахова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шахов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шахов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шахов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шахов Дмитрий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.11.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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