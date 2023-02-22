Аникина Любовь (Васильева?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зайцева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1899
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.01.1902
Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
08.08.1906
Дочь: Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1909
Сын: Аникин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно