Аникина Любовь (Васильева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Любовь (Васильева?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зайцева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
20.06.1899

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1902

Сын: Аникин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.1906

Дочь: Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Аникин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Аникин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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