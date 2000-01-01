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Аникин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Аникин Алексей Кондратьевич

Мать: Аникина Евгения Степановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зайцева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Любовь

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Любовь

Рождение ребёнка
20.06.1899

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Любовь

с. Селитьба
Рождение ребёнка
11.01.1902

Сын: Аникин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Аникина Любовь

Селитьба
Рождение ребёнка
14.09.1903

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Любовь

с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.08.1906

Дочь: Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Любовь

с. Селитьба
Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Аникин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Аникина Любовь

Смерть
Неизвестно
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