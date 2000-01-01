Аникин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зайцева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Любовь
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Любовь
Рождение ребёнка
20.06.1899
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Любовь
с. Селитьба
Рождение ребёнка
11.01.1902
Мать ребёнка: Аникина Любовь
Селитьба
Рождение ребёнка
14.09.1903
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Любовь
с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.08.1906
Дочь: Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Любовь
с. Селитьба
Рождение ребёнка
25.05.1909
Сын: Аникин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Аникина Любовь
Смерть
Неизвестно