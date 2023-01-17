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Аникин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1909

Дата смерти

07.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1909

Отец: Аникин Алексей Алексеевич

Мать: Аникина Любовь

Рождение ребёнка
02.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Мария Якимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Мария Якимовна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Мария Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Александра Семёновна

Смерть
07.06.1976
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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