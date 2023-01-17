Аникин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1909
Дата смерти07.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1909
Отец: Аникин Алексей Алексеевич
Мать: Аникина Любовь
Рождение ребёнка
02.04.1931
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1976
Похороны
Неизвестно