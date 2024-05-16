Олсуфьев Александр Дмитриевич 23.03.1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олсуфьев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.03.1790

Дата смерти

31.03.1853

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

1798 г.р.
1791 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1790

Отец: Олсуфьев Дмитрий Адамович

Мать: Олсуфьева (Де Лицына) Дария-Генриетта Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1816

Жена: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Брак Олсуфьева с Кавериной сделал честь ему и его семье, и порадовал каждого бескорыстного человека. Мария Павловна была премилой особой, очень хороша собой, умна и прекрасно держала себя в обществе, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1819

Сын: Олсуфьев Павел Александрович

Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.04.1822

Жена: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1826

Сын: Олсуфьев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829

Сын: Олсуфьев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.1830

Дочь: Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна

Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Олсуфьев Василий Александрович

Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
?.10.1842
Москва, город федерального значения Москва
После смерти бездетной княгини Екатерины-Каролины Александровны Долгоруковой, Александр Дмитриевич Олсуфьев получил дом Голицыных на Девичьем поле, окружённый обширным садом, ныне психиатрическая клин... Показать все
Смерть
31.03.1853
Москва, город федерального значения Москва

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