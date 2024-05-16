Олсуфьев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1790
Дата смерти31.03.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1790
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1816
Брак Олсуфьева с Кавериной сделал честь ему и его семье, и порадовал каждого бескорыстного человека. Мария Павловна была премилой особой, очень хороша собой, умна и прекрасно держала себя в обществе, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна
Рождение ребёнка
19.04.1819
Сын: Олсуфьев Павел Александрович
Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна
Бракосочетание
16.04.1822
Рождение ребёнка
1826
Сын: Олсуфьев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Олсуфьев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1830
Дочь: Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна
Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Олсуфьев Василий Александрович
Мать ребёнка: Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна
Место жительства
?.10.1842
После смерти бездетной княгини Екатерины-Каролины Александровны Долгоруковой, Александр Дмитриевич Олсуфьев получил дом Голицыных на Девичьем поле, окружённый обширным садом, ныне психиатрическая клин... Показать все
Смерть
31.03.1853