Олсуфьев Дмитрий Адамович
Место рождения
Дата рождения21.04.1769
Дата смерти20.12.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1786
Рождение ребёнка
23.03.1790
Сын: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Дария-Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Олсуфьева Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Дария-Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
21.06.1796
Сын: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Дария-Генриетта Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1808