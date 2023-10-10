Олсуфьев Дмитрий Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьев Дмитрий Адамович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.04.1769

Дата смерти

20.12.1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1786

Жена: Олсуфьева Дария-Генриетта Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.1790

Сын: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Дария-Генриетта Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Олсуфьева Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Дария-Генриетта Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.06.1796

Сын: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Дария-Генриетта Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1808
Москва, город федерального значения Москва
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