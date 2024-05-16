Олсуфьева (Де Лицына) Дария-Генриетта Александровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Из-за венчания родителей в католической церкви, их брак не признавался в Российской империи и дочь считалась внебрачной
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
?.01.1762
Переехала с родителями из Лондона в С.-Петербург
Место жительства
10.07.1770
Император Иосиф II пожаловал дворянство Римской Империи потомкам Александра Михайловича Голицына
Гражданство
1777
Потомки Александра Михайловича Голицына приняты в российское подданство
Место жительства
?.04.1778
Переехала с семьёй из Санкт-Петербурга в Москву, жила в доме Голицына на Девичьем поле
Бракосочетание
Около 1786
Рождение ребёнка
23.03.1790
Сын: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Дмитрий Адамович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Олсуфьева (Олсуфьева) Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Дмитрий Адамович
Рождение ребёнка
21.06.1796
Сын: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Дмитрий Адамович
Смерть
1830
(или 1828)