Олсуфьева (Де Лицына) Дария-Генриетта Александровна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олсуфьева (Де Лицына) Дария-Генриетта Александровна

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Место рождения

Лондон

Дата рождения

1761

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Голицын Александр Михайлович

Мать: Голицына (Клюпфель) ?

Из-за венчания родителей в католической церкви, их брак не признавался в Российской империи и дочь считалась внебрачной
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
?.01.1762
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала с родителями из Лондона в С.-Петербург
Место жительства
10.07.1770
Император Иосиф II пожаловал дворянство Римской Империи потомкам Александра Михайловича Голицына
Гражданство
1777
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Потомки Александра Михайловича Голицына приняты в российское подданство
Место жительства
?.04.1778
Москва, город федерального значения Москва
Переехала с семьёй из Санкт-Петербурга в Москву, жила в доме Голицына на Девичьем поле
Бракосочетание
Около 1786

Муж: Олсуфьев Дмитрий Адамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.1790

Сын: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Дмитрий Адамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Олсуфьева (Олсуфьева) Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Дмитрий Адамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.06.1796

Сын: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Дмитрий Адамович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1830
Москва, город федерального значения Москва
(или 1828)

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