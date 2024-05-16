Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь генерал-майора Василия Сергеевича Нарышкина (1740—1800) от брака с графиней Анной Ивановной Воронцовой (1750—1807).
Бракосочетание
08.01.1811
Муж: не указан
Муж: Карл Антонович де Бальмен [Бальмены] р. 1786 ум. 20 апрель 1812. Венчание было в Москве, сначала в православной церкви, а потом в католической на Лубянке.
Место жительства
20.04.1812
Овдовев, несколько лет жила в Лондоне у своего двоюродного дяди, графа С. Р. Воронцова.
Бракосочетание
16.04.1822
Рождение ребёнка
1826
Сын: Олсуфьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Олсуфьев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1830
Дочь: Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна
Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Олсуфьев Василий Александрович
Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Смерть
1863