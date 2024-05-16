Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олсуфьева (Нарышкина) Мария Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1791

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Дочь генерал-майора Василия Сергеевича Нарышкина (1740—1800) от брака с графиней Анной Ивановной Воронцовой (1750—1807).
Бракосочетание
08.01.1811

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Муж: Карл Антонович де Бальмен [Бальмены] р. 1786 ум. 20 апрель 1812. Венчание было в Москве, сначала в православной церкви, а потом в католической на Лубянке.
Место жительства
20.04.1812
Овдовев, несколько лет жила в Лондоне у своего двоюродного дяди, графа С. Р. Воронцова.
Бракосочетание
16.04.1822

Муж: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1826

Сын: Олсуфьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829

Сын: Олсуфьев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.1830

Дочь: Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна

Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Олсуфьев Василий Александрович

Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1863
Москва, город федерального значения Москва

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