Добарская (Варич) Мария (Матрена) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добарская (Варич) Мария (Матрена) Степановна

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Место рождения

село Хворостово, Валковская городская община, Богодуховский район, Харьковская область

Дата рождения

04.10.1925

Дата смерти

07.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1925

Отец: Варич Степан Иванович

Мать: Варич Меланья Акимовна

село Хворостово, Валковская городская община, Богодуховский район, Харьковская область
Рождение ребёнка
24.01.1956

Дочь: Беседа Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Добарский Михаил Васильевич

Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
19.09.1959

Дочь: Добарская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Добарский Михаил Васильевич

Смерть
07.04.2018
Харьков, Харківська область
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