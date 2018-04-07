Добарская (Варич) Мария (Матрена) Степановна
Место рождениясело Хворостово, Валковская городская община, Богодуховский район, Харьковская область
Дата рождения04.10.1925
Дата смерти07.04.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1925
Отец: Варич Степан Иванович
Мать: Варич Меланья Акимовна
село Хворостово, Валковская городская община, Богодуховский район, Харьковская область
Рождение ребёнка
24.01.1956
Дочь: Беседа Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Добарский Михаил Васильевич
Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
19.09.1959
Дочь: Добарская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Добарский Михаил Васильевич
Смерть
07.04.2018
Харьков, Харківська область