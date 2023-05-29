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Варич Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1931

Дата смерти

06.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931

Отец: Варич Степан Иванович

Мать: Варич Меланья Акимовна

Смерть
06.11.1986
Был картёжником. Жил в Саратове. Брат Володя переманил его обратно в Харьковскую область в родительский ом. Играл по поездам. Над ним устроили расправу. Жена пришла домой, а он мертвый в ковер закруче... Показать все