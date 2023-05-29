Варич Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1931
Дата смерти06.11.1986
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931
Отец: Варич Степан Иванович
Мать: Варич Меланья Акимовна
Смерть
06.11.1986
Был картёжником. Жил в Саратове. Брат Володя переманил его обратно в Харьковскую область в родительский ом. Играл по поездам. Над ним устроили расправу. Жена пришла домой, а он мертвый в ковер закруче... Показать все