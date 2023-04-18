Варич Меланья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варич Меланья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1922

Сын: Варич Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Варич Степан Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1925

Дочь: Добарская Мария Степановна

Отец ребёнка: Варич Степан Иванович

село Хворостово, Валковская городская община, Богодуховский район, Харьковская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Варич Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Варич Степан Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Варич Владимир Степанович

Отец ребёнка: Варич Степан Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1931

Сын: Варич Николай Степанович

Отец ребёнка: Варич Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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