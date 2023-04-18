Варич Меланья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1922
Отец ребёнка: Варич Степан Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1925
Дочь: Добарская Мария Степановна
Отец ребёнка: Варич Степан Иванович
село Хворостово, Валковская городская община, Богодуховский район, Харьковская область
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Варич Степан Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Варич Владимир Степанович
Отец ребёнка: Варич Степан Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1931
Отец ребёнка: Варич Степан Иванович
Смерть
Неизвестно