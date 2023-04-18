Добарский Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добарский Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1927

Отец: Добарский Василий Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1956

Дочь: Беседа Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Добарская Мария Степановна

Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
19.09.1959

Дочь: Добарская Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Добарская Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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