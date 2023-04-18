Добарский Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1927
Отец: Добарский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
24.01.1956
Дочь: Беседа Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Добарская Мария Степановна
Тарановка, Харківська область
Рождение ребёнка
19.09.1959
Дочь: Добарская Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Добарская Мария Степановна
Смерть
Неизвестно