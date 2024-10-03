Кузьмин Андрей Ефремов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Лыгин Ефрем Кузьмин
Мать: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Яков Андреевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Самуил Андреевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно