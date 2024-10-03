Кузьмин Андрей Ефремов Около 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмин Андрей Ефремов

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Лыгин Ефрем Кузьмин

Мать: Пелагея Борисова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кузьмин Захар Андреевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Яков Андреевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Самуил Андреевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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