Пелагея Борисова Около 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1840 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1846 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1851 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыгин Ефрем Кузьмин

Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дмитрий Ефремович

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Матрена Ефремовна

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Кузьмин Андрей Ефремов

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марья Ефремовна

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Дементий Ефремович

Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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