Пелагея Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лыгин Ефрем Кузьмин
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дмитрий Ефремович
Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Матрена Ефремовна
Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марья Ефремовна
Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Дементий Ефремович
Отец ребёнка: Лыгин Ефрем Кузьмин
Смерть
Неизвестно