Лыгин Ефрем Кузьмин Около 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лыгин Ефрем Кузьмин

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1840 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1846 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1851 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Кузьма Климентов

Мать: не указана

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дмитрий Ефремович

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Матрена Ефремовна

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Кузьмин Андрей Ефремов

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марья Ефремовна

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Дементий Ефремович

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Смерть
Неизвестно
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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