Лыгин Ефрем Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Кузьма Климентов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дмитрий Ефремович
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Матрена Ефремовна
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марья Ефремовна
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Дементий Ефремович
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Смерть
Неизвестно