Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Ефремов
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Ефремов
Рождение ребёнка
1897
Сын: Самуил Андреевич
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Ефремов
Смерть
Неизвестно