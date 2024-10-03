Мария Михайловна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кузьмин Захар Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Ефремов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Ефремов

Рождение ребёнка
1897

Сын: Самуил Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Ефремов

Смерть
Неизвестно

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