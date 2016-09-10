Абакумова (Головкина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова (Головкина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1930

Дата смерти

10.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930

Отец: Головкин Николай Иванович

Мать: Головкина Васса Александровна

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Абакумов Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Абакумов Прокопий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Прокопий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил

Смерть
10.09.2016
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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