Абакумова (Головкина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1930
Дата смерти10.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Абакумов Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Абакумов Прокопий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Михаил
Смерть
10.09.2016
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно