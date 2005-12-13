Абакумов Прокопий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбакумов Прокопий Павлович

Абакумов Прокопий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Абакумов Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Абакумова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абакумова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абакумова Надежда Николаевна

Смерть
13.12.2005
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close