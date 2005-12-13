Абакумов Прокопий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Абакумов Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Абакумова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2005
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно