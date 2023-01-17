Головкин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения06.12.1901
Дата смерти29.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1901
Рождение ребёнка
?.11.1925
Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна
Рождение ребёнка
03.09.1930
Дочь: Абакумова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна
Рождение ребёнка
05.03.1937
Дочь: Величутина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна
Смерть
29.04.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно