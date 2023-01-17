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Головкин Николай Иванович

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Место рождения

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.12.1901

Дата смерти

29.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1901

Отец: Головкин Иван Михайлович

Мать: Головкина Епестимия Васильевна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1925

Сын: Головкин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1930

Дочь: Абакумова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна

Рождение ребёнка
05.03.1937

Дочь: Величутина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Головкина Васса Александровна

Смерть
29.04.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Бурга, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
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