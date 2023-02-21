Сухих Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Васса Михайловна

Сухих Васса Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1885

Сын: Сухих Семен Федорович

Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сухих Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касина Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close