Сухих Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1885
Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич
Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касина Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Сухих Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно