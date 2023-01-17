Сухих Семен Федорович
Место рождения
Дата рождения09.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1885
Отец: Сухих Федор Андреевич
Мать: Сухих Васса Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1908
Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1911
Сын: Сухих Петр Семенович
Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бушуева Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1919
Дочь: Мусина Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1922
Сын: Сухих Александр Семенович
Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1930
Дочь: Бусел Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Сухих Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Попова Вера Семеновна
Мать ребёнка: Сухих Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1945
Мать ребёнка: Сухих Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно