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Сухих Семен Федорович

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Место рождения

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1885

Отец: Сухих Федор Андреевич

Мать: Сухих Васса Михайловна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Сухих Павел Семенович

Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.08.1911

Сын: Сухих Петр Семенович

Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бушуева Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1919

Дочь: Мусина Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.06.1922

Сын: Сухих Александр Семенович

Мать ребёнка: Сухих Анна Петровна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.06.1930

Дочь: Бусел Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Сухих Анна Ивановна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Попова Вера Семеновна

Мать ребёнка: Сухих Анна Ивановна

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.06.1945

Сын: Сухих Виктор Семенович

Мать ребёнка: Сухих Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
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