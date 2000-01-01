Сухих Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Дмитрий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1921 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сухих Федор Андреевич

Мать: Сухих Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сухих Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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