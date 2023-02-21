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Сухих Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сухих Андрей Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1885

Сын: Сухих Семен Федорович

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сухих Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касина Ефросиния Федоровна

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Васса Михайловна

Смерть
Неизвестно