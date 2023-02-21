Сухих Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сухих Андрей Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1885
Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна
Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касина Ефросиния Федоровна
Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Сухих Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Васса Михайловна
Смерть
Неизвестно