Мельников Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Мельников Алексей Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1902
Сын: Мельников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
06.08.1905
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1910
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1913
Сын: Мельников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1916
Сын: Мельников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна