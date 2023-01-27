Мельников Дмитрий Алексеевич Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельников Дмитрий Алексеевич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился Около 1876, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Мельников Алексей ПавловичДо 1852 г.р.
Супруги
Мельникова (Медынскова) Анна АлексеевнаОколо 1880 г.р.
Дети
Мельников Николай Дмитриевич01.12.1902 г.р.
(Мельникова) Мария Дмитриевна06.08.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Мельников Алексей Павлович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
1902

Жена: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Мельников Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
06.08.1905

Дочь: (Мельникова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
16.05.1910

Дочь: (Мельникова) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Мельников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
07.04.1916

Сын: Мельников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область

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