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Мельников Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1876

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Мельников Алексей Павлович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Мельников Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1902

Жена: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1905

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1910

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Мельников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1916

Сын: Мельников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
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