Мельников Дмитрий Алексеевич
мужской, родился Около 1876, Громково, Богородский, Московская область
ОтецМельников Алексей ПавловичДо 1852 г.р.
Супруги
Мельникова (Медынскова) Анна АлексеевнаОколо 1880 г.р.
Дети
Мельников Николай Дмитриевич01.12.1902 г.р.
(Мельникова) Мария Дмитриевна06.08.1905 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1876
Отец: Мельников Алексей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
01.12.1902
Сын: Мельников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1905
Дочь: (Мельникова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1910
Дочь: (Мельникова) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1913
Сын: Мельников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1916
Сын: Мельников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна