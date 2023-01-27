Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна
женский, родилась Около 1880, Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Мельников Дмитрий АлексеевичОколо 1876 г.р.
Дети
Мельников Николай Дмитриевич01.12.1902 г.р.
(Мельникова) Мария Дмитриевна06.08.1905 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
01.12.1902
Сын: Мельников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1905
Дочь: (Мельникова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1910
Дочь: (Мельникова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.10.1913
Сын: Мельников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.04.1916
Сын: Мельников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно