Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1902
Сын: Мельников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
06.08.1905
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1910
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.10.1913
Сын: Мельников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.04.1916
Сын: Мельников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно