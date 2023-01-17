Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Мельников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1902

Муж: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1905

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1910

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Мельников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1916

Сын: Мельников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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