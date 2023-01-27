Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельникова (Медынскова) Анна Алексеевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась Около 1880, Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Мельников Дмитрий АлексеевичОколо 1876 г.р.
Дети
Мельников Николай Дмитриевич01.12.1902 г.р.
(Мельникова) Мария Дмитриевна06.08.1905 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

Бракосочетание
1902

Муж: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Мельников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
06.08.1905

Дочь: (Мельникова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
16.05.1910

Дочь: (Мельникова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
18.10.1913

Сын: Мельников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
07.04.1916

Сын: Мельников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.