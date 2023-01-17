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(Мельникова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

06.08.1905

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1905

Отец: Мельников Дмитрий Алексеевич

Мать: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
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