Мельников Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Василий Дмитриевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

07.04.1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916

Отец: Мельников Дмитрий Алексеевич

Мать: Мельникова Анна Алексеевна

Громково, Богородский, Московская область
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