Мельников Алексей Павлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Мельников Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: (Мельников) Домна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: (Мельникова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана