Мельников Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Алексей Павлович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Мельников Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: (Мельников) Домна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: (Мельникова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область

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