Шурлаев Фома Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 или 1809
Дата смерти21.11.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1809
Отец: Шурлаев Степан Никитич
Мать: Шурлаева Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Максина Ксения Фоминична
Мать ребёнка: Шурлаева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Шурлаев Иван Фомич
Мать ребёнка: Шурлаева Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1880
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область