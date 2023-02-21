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Шурлаев Фома Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 или 1809

Дата смерти

21.11.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1809

Отец: Шурлаев Степан Никитич

Мать: Шурлаева Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Максина Ксения Фоминична

Мать ребёнка: Шурлаева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шурлаев Иван Фомич

Мать ребёнка: Шурлаева Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурлаева Мария Григорьевна

Смерть
21.11.1880
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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