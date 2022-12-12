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Шурлаева Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1810

Дата смерти

18.09.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 или 1809 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1797 или 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Максина Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Шурлаев Фома Степанович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шурлаев Иван Фомич

Отец ребёнка: Шурлаев Фома Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурлаев Фома Степанович

Смерть
18.09.1878
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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