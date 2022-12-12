Шурлаева Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1810
Дата смерти18.09.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Максина Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Шурлаев Фома Степанович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Шурлаев Иван Фомич
Отец ребёнка: Шурлаев Фома Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1878
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область