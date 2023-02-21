Максина (Шурлаева) Ксения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина (Шурлаева) Ксения Фоминична

Максина (Шурлаева) Ксения Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Шурлаев Фома Степанович

Мать: Шурлаева Мария Григорьевна

Бракосочетание
03.11.1854

Муж: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1855

Дочь: Рыбина Мария Ипатовна

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1858

Сын: Максин Георгий Ипатович

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1860

Дочь: Александра Ипатовна

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: Воронкова Ольга Ипатовна

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Максин Иван Ипатович

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1867

Дочь: Надежда Ипатовна

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Максин Александр Ипатович

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1873

Сын: Максин Степан Ипатович

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1877

Дочь: Агриппина Ипатовна

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1879

Сын: Максин Семен Ипатович

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1883

Сын: Максин Федор Ипатович

Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close