Максина (Шурлаева) Ксения Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
03.11.1854
Муж: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
15.11.1855
Дочь: Рыбина Мария Ипатовна
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
12.04.1858
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
24.03.1860
Дочь: Александра Ипатовна
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: Воронкова Ольга Ипатовна
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
01.11.1864
Сын: Максин Иван Ипатович
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
14.08.1867
Дочь: Надежда Ипатовна
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Максин Александр Ипатович
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
08.07.1873
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
18.06.1877
Дочь: Агриппина Ипатовна
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
23.05.1879
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Рождение ребёнка
12.02.1883
Отец ребёнка: Максин Ипат Ивлиевич
Смерть
Неизвестно