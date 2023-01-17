Шурлаева Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 или 1789
Дата смерти03.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785 или 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808 или 1809
Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич
Рождение ребёнка
1811 или 1822
Сын: Шурлаев Трофим Степанович
Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич
Рождение ребёнка
Около 22.07.1812
Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич
Рождение ребёнка
02.11.1821
Сын: Шурлаев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич
Рождение ребёнка
1827 или 1831
Сын: Шурлаев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1860