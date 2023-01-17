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Шурлаева Дарья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 или 1789

Дата смерти

03.01.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 или 1788 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1785 или 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808 или 1809

Сын: Шурлаев Фома Степанович

Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич

Рождение ребёнка
1811 или 1822

Сын: Шурлаев Трофим Степанович

Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич

Рождение ребёнка
Около 22.07.1812

Сын: Шурлаев Илья Степанович

Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1821

Сын: Шурлаев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827 или 1831

Сын: Шурлаев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шурлаев Степан Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурлаев Степан Никитич

Смерть
03.01.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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