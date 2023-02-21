Шурлаев Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 или 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1831
Отец: Шурлаев Степан Никитич
Мать: Шурлаева Дарья Даниловна
Бракосочетание
30.05.1873
Жена: Шурлаева Ирина Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно