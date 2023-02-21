Шурлаев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурлаев Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 или 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 или 1788 г.р.

Мать

1785 или 1789 г.р.

Жена

1833 или 1835 г.р.
Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1827 или 1831

Отец: Шурлаев Степан Никитич

Мать: Шурлаева Дарья Даниловна

Бракосочетание
30.05.1873

Жена: Шурлаева Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурлаева Степанида Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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