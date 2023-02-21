Шурлаева Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурлаева Степанида Тимофеевна

Шурлаева Степанида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

12.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1845

Сын: Шурлаев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1853

Дочь: Шурлаева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1855

Дочь: Шурлаева Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1862

Дочь: Шурлаева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1864

Сын: Шурлаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1866

Дочь: Шурлаева Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурлаев Михаил Степанович

Смерть
12.04.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close