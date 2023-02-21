Шурлаева Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти12.04.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1845
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1853
Дочь: Шурлаева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
27.10.1855
Дочь: Шурлаева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
03.04.1862
Дочь: Шурлаева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
10.11.1864
Сын: Шурлаев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
03.07.1866
Дочь: Шурлаева Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Шурлаев Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1873
от горячки