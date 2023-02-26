Филипп (Иванов)
Место рожденияг.Витебск
Дата рождения1776
Дата смерти05.01.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Витебск
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: ?
г.Витебск
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тихон (Сильвестров)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Егор Филиппов
Мать ребёнка: ?
г.Витебск
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: ?
г.Витебск
Смерть
05.01.1848