Филипп (Иванов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп (Иванов)

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Место рождения

г.Витебск

Дата рождения

1776

Дата смерти

05.01.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Витебск
Рождение ребёнка
1811

Сын: Прудников Денис Филиппов

Мать ребёнка: ?

г.Витебск
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тихон (Сильвестров)

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Егор Филиппов

Мать ребёнка: ?

г.Витебск
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: ?

г.Витебск
Смерть
05.01.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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