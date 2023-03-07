Тихон (Сильвестров)
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Филипп (Иванов)
Мать: ?
Бракосочетание
03.02.1846
Жена: Агрипина Фёдорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1847
Сын: Дмитрий Тихонов
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
16.03.1849
Сын: Алексей Тихонов
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
07.02.1859
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
Смерть
Неизвестно