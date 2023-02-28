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Агрипина Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Тихон (Сильвестров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1847

Сын: Дмитрий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон (Сильвестров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1849

Сын: Алексей Тихонов

Отец ребёнка: Тихон (Сильвестров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1859

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон (Сильвестров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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