Агрипина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1846
Муж: Тихон (Сильвестров)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1847
Сын: Дмитрий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон (Сильвестров)
Рождение ребёнка
16.03.1849
Сын: Алексей Тихонов
Отец ребёнка: Тихон (Сильвестров)
Рождение ребёнка
07.02.1859
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон (Сильвестров)
Смерть
Неизвестно